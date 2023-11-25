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Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Mohamed ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti

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Diplomasi Haberleri
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Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında ülkemize resmi ziyarette bulunan Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Khalif Osman Mohamed ve beraberindeki heyeti Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım kabul etti.

Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Mohamed ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Mohamed ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti

21-26 Kasım tarihleri arasında, Türkiye Adalet Akademisi'nde devam edecek olan "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Mohamed ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kabul sırasında, Yargıtay'ın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Mohamed ve beraberindeki heyet Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Haberler.com / Diplomasi

Yargıtay Somali Diplomasi Hukuk Eğitim Politika Haberler

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