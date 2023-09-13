Somali Hükümeti, Turizmi Geliştirmek İçin Film Gösterimi Düzenledi

Somali hükümeti, terörle mücadele operasyonları sürerken, ülke turizminin gelişimine katkı amacıyla başkent Mogadişu'da film gösterimi düzenledi. Gösterimde turizme uygun yerler ve ülkenin doğal, tarihi güzellikleri anlatıldı.

Somali hükümeti, terörle mücadele operasyonları sürerken, ülke turizminin gelişimine katkı amacıyla başkent Mogadişu'da film gösterimi düzenledi.

30 yıl aradan sonra ilk kez iki yıl önce açılan Somali Ulusal Tiyatrosu'nda yapılan gösterimde, turizme uygun yerler ve ülkenin doğal, tarihi güzellikleri anlatıldı.

Gösterimde konuşan Somali Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Daud Aweys Jama, turizmin temelinin güvenlik ve istikrar olduğunu vurguladı.

13 Eylül'ün "Somali Turizm Günü" olduğunu hatırlatan Jama, hükümetin terörle mücadelede başarılı olup, ülkeyi yeniden hayallerine kavuşturmayı planladığını ifade etti.

Etkinlikte, katılımcılara çekilişle farklı şehirler için ücretsiz gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama gibi hediyeler verildi.

Çekilişi kazanan üniversite öğrencisi Aadan Mohamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç gitmediği Kismayo kentine gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Çekilişi kazananlardan Aasha Khaliif, "Filmi izlerken Balcad kentine gerçekten inanamadım, yanımdakilere buranın neresi olduğunu sordum, ülkemizin birçok yerini bilmiyoruz." dedi.

Çok sayıda tarihe ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan Somali, büyük plajlara sahip. Ülkede 1990'ların başında başlayan iç savaş ve çatışmalar yüzünden turizm durma noktasına gelmiş durumda.