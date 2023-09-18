Somali hangi yarım kürede? Somali'nin konumu ve harita bilgisi

Doğu Afrika'da yer alan Somali'nin coğrafi konumu ve harita bilgisi hakkında detaylı bilgi verildi. Somali, Afrika kıtasının doğu sahilinde, Hint Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke. Kuzeyde Etiyopya ve Cibuti, batıda ise Kenya ile komşu. Başkenti Mogadişu, ülkenin güney sahilinde yer alıyor. Coğrafi yapısı çoğunlukla düzlüklerden oluşurken, iç bölgelerde dağlar da bulunuyor. Kuzey Yarımküre'de bulunan Somali, tipik Kuzey Yarımküre mevsimlerini deneyimliyor.

Somali, Doğu Afrika'da yer alan bir ülkedir ve tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle bilinir. Bu makale, Somali'nin coğrafi konumu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi sunacak ve bu ülkeyi daha yakından tanımamıza yardımcı olacaktır.

SOMALİ NEREDE?

Somali, Afrika kıtasının doğu sahilinde bulunur ve Hint Okyanusu'na kıyısı vardır. Kuzeyde Etiyopya ve Cibuti ile sınırlıdır, batıda Kenya ile komşudur. Somali'nin başkenti Mogadişu, ülkenin güney sahilinde yer alır. Ülkenin coğrafi yapısı çoğunlukla düzlüklerden oluşur, ancak iç bölgelerde dağlar da bulunur.

SOMALİ HANGİ YARIM KÜREDE?

Somali, Kuzey Yarımküre'de bulunur. Bu nedenle, Kuzey Yarımküre mevsimlerini deneyimler. Somali'de tipik olarak kurak ve yağışlı mevsimler yaşanır. Ülke, ekvator çizgisine yakın olmasına rağmen, iklimi genellikle sıcak ve kurakdır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Somali'nin haritası, ülkenin coğrafi özelliklerini gösterir. Sahil şeridi boyunca uzanan Hint Okyanusu, Somali'nin doğal güzelliklerinden biridir. Ülkenin iç bölgelerinde geniş çöller ve düzlükler bulunur. Dağlık bölgeler, kuzeydoğuda bulunan Cal Madow dağlarıyla temsil edilir. Bu dağlar, ülkenin en yüksek noktalarına ev sahipliği yapar.

Somali, Doğu Afrika'da yer alan ve çeşitli coğrafi özelliklere sahip bir ülkedir. Kuzey Yarımküre'de yer alması, mevsimlerin tipik Kuzey Yarımküre mevsimleri gibi yaşanmasını sağlar. Bu makale, Somali'nin coğrafi konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.