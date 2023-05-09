Soma maden kazasında ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Soma maden göçüğü son durum ne?

Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrasında maden kazasında ölü ya da yaralı var mı araştırılıyor. Peki, Soma maden kazasında ölü ya da yaralı var mı? Soma maden göçüğü son durum ne? İşte detaylar...

Saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrasında kullanıcılar tarafından Soma madende yaşananlar araştırılıyor. Peki, Soma maden kazasında ölü ya da yaralı var mı? Soma maden göçüğü son durum ne? Detaylar haberimizde...

SOMA MADEN KAZASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçi yaralanırken, toprak altından çıkarılamayan Fesih Acar isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SOMA MADEN GÖÇÜĞÜ SON DURUM NE?

Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen F.A. isimli işçiye ise ulaşmak için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.