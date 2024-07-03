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SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı?

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Soma'da orman yangını çıkmasının ardından Soma yangın son dakika ve Soma'da orman yangınında son durum nedir merak ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Soma orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir...

SOMA YANGIN SON DAKİKA!

Soma'nın Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

SOMA ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor. Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SOMA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Darkale Mahallesi'nde çıkan yangın, ormanlık alanda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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