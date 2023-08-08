Soma'da elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin kapısına çarptı
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Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anında motosiklet sürücüsü, sol şeritten geçen minibüsten son anda kurtuldu.
Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Gaziosman Paşa Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerleyen A.A. (50) caddenin sağına park edilen otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün, sol şeritten geçen minibüsten son anda kurtulduğu görüldü.
Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Soner Övümlü - Otomobil