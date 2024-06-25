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SOMA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı Soma'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? #128680

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Soma'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Soma'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Soma'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Soma'da az önce deprem oldu mu?

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Soma'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Soma'da az önce deprem oldu mu?

SOMA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

Kandilli En Son Depremler Listesi:

SOMA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı Soma'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? #128680

AFAD:

Merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 01.36'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi. -

SOMA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı Soma'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? #128680

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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