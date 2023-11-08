31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Manisa il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. 2019 Manisa Yerel Seçimleri doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 17 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Soma belediyesi hangi parti? Soma belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Soma Yerel Seçim Sonuçları!

Soma belediyesi hangi parti? Soma belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Soma Yerel Seçim Sonuçları!

2019 seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayları; Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Cengiz Ergün, İyi Parti'nin adayı Orkun Şıktaşlı, HDP'nin adayı Naci Sönmez, Demokrat Partisi'nin adayı Şule Tunalı ve Saadet Partisi'nin adayı Murat Yaşar Güner oldu. 2019 Manisa yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Soma belediyesi hangi parti? Soma belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Soma Yerel Seçim Sonuçları!

SOMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Manisa Soma İlçesi Seçim Sonuçları'na göre AK Parti'den Ali Tulup %43,91'lik bir oy oranı ile belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır. Toplamda 29.754 oy almakta olan Ali Tulup AK Parti'den belediye başkanı seçilmiştir.

ALİ TULUP KİMDİR?

Ali Tulup, 1955 yılının kasım ayında Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde doğdu. Şekerbank şubesinde memur olarak çalışmaya başladı.

1998 yılında Etibank'ın bankacılık sektöründe Soma şubesine müdür yardımcısı olarak geçiş yaptı. 2004 yılında Soma ilçesinin Turgutalp Beldesi'nden Doğru Yol Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

Bir müddet sonra AK Parti'ye geçti. 2009 Yerel Seçimleri'nde tekrar Ak Parti'den aday gösterilerek Belediye Başkanı seçildi.

Manisa'nın Büyükşehir statüsüne alınması ile Soma Belediyesi'nin Ak Parti kontenjandan meclis üyesi olarak seçildi. Ardından Soma Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılının nisan ayından beri de Soma Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Evli, 2 çocuk babasıdır.