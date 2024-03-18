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Solo Türk'ten Çanakkale selamlaması paylaşımı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlu olsun. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.'

Solo Türk'ten Çanakkale selamlaması paylaşımı

ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlu olsun. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Türk Hava Kuvvetleri Çanakkale 18 Mart Genel Haberler

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