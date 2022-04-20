'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı - Haberler

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'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Utku Yaşar Cüce - Genel
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'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenleri öncesinde 'Solo Türk' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı.

ÇANAKKALE (İHA) - 'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenleri öncesinde 'Solo Türk' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı. .

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi Solo Türk, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenlerinde Çanakkale'de yapacağı gösteri öncesinde prova yaptı. F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Genel

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