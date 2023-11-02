Solo, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Solo hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Solo hangi ülkenin? Solo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Solo markası nereye ait?

Solo hangi ülkenin? Solo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Solo markası nereye ait?

Solo hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Solo tuvalet kağıdı, temizlik ve kalite konusunda iddialı bir marka olarak bilinir. Solo tuvalet kağıdı, birçok farklı ülkede üretilen ve dünya genelinde tercih edilen bir tuvalet kağıdı markasıdır. Peki, Solo hangi ülkenin? Solo tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Solo markası nereye ait?

SOLO HANGİ ÜLKENİN?

1978 yılında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulan Solo, temizlik kağıtları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kuaför ürünleri, böcek ilaçları, ev temizlik ve bakım ürünleri, profesyonel temizlik ürünleri, prezervatifler ve bebek maması gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan bir markadır. İstanbul merkezli olan şirket, tüketici ihtiyaçlarına cevap veren çeşitlilikte ürünler sunarak hem temizlik hem de kişisel bakım alanlarında önemli bir rol oynamaktadır.