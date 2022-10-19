1958 yılında İzmir'de doğan Soli Özel, 1975 yılında İstanbul Robert Kolej'den mezun oldu. Daha sonra 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Bennington College, Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Peki, Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel hayatı ve biyografisi nedir?

Sabah'taki yazarlık görevinden ayrılarak 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'ün Dış Haberler müdürlüğü görevini yürütmekte ve yine aynı gazetede uluslararası politika konularında köşe yazılarına devam etmektedir. Peki, Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SOLİ ÖZEL KİMDİR?

Soli Özel (d. 1958, İzmir), Yahudi asıllı Türk siyaset bilimci, yazar ve akademisyen.

1958 yılında İzmir'de doğan Soli Özel, 1975 yılında İstanbul Robert Kolej'den mezun oldu. Daha sonra 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Bennington College, Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve 1983 yılında Johns Hopkins Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden master dalında mezun oldu.

Geçmişte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapan Özel, Sabah Gazetesi'nde uluslararası ilişkiler hakkında günlük köşe yazıları yazmıştır. Aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayımlanan hukuk ve uluslararası ilişkiler konulu bilimsel UHP (dergi) dergisinde yazı ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Soli Özel, Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır ve özellikle Orta Doğu sorunu konusunda uzmandır. Sabah'taki yazarlık görevinden ayrılarak 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'ün Dış Haberler müdürlüğü görevini yürütmekte ve yine aynı gazetede uluslararası politika konularında köşe yazılarına devam etmektedir. Soli Özel, Eylül 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümüne geçmiştir.