Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Sol Bamba kaç yaşında, nasıl öldü?

Sol Bamba'nın kim olduğu merak ediliyor. Futbol severler, Sol Bamba'nın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Sol Bamba'nın, 2024 yılında kanseri tamamen yendiği, hastalığının kısa bir süre önce nüksettiği öğrenildi. Yakın zamanda Adana spor teknik direktörlüğünü üstlenen Sol Bamba'nın ölümü spor severleri yasa boğdu. Peki, Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Detaylar haberimizde...

SOL BAMBA KİMDİR?

Souleymane "Sol" Bamba (13 Ocak 1985 - 31 Ağustos 2024), profesyonel bir futbolcu ve teknik direktördü. Stoper mevkiinde görev yapan Bamba, Fransa'da doğmasına rağmen Fildişi Sahili milli takımında oynadı.

SOL BAMBA KARİYERİ HAKKINDA

Futbol kariyerine doğduğu ülke olan Fransa'da, Paris Saint-Germain'in altyapısında başladı, ancak A takımda kendine kalıcı bir yer edinemedi. 2006'da İskoçya'ya taşınarak Dunfermline Athletic'e katıldı ve ilk sezonunda kulübün İskoçya Kupası finaline ulaşmasına katkıda bulundu. 2008'de Hibernian'a transfer oldu ve burada iki yıl oynadıktan sonra Ocak 2011'de İngiltere'nin Leicester City takımına geçti.

2012 yılında 750.000 £ karşılığında Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olan Bamba, kısa bir süre sonra İtalya'nın Palermo takımına geçti. Ancak, Palermo'da yalnızca bir maçta forma giydikten sonra Leeds United'a kiralık olarak transfer oldu. Leeds'e kalıcı olarak katıldı ve kulüp kaptanı olarak atandı. Bir yıl sonra serbest bırakılmasının ardından Cardiff City'ye transfer oldu. Cardiff City'deki ilk tam sezonunda takımın Premier Lig'e yükselmesine önemli katkılarda bulundu.

Fransa'da Fildişi Sahilli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bamba, Fildişi Sahili'ni uluslararası düzeyde temsil etti. 2008 Olimpiyat Oyunları'nda ve 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bamba, 2014'e kadar milli takımın düzenli bir oyuncusu olarak sahada yer aldı. Temmuz 2024'te Adanaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve vefat edene kadar teknik direktörlüğünü sürdürdü.