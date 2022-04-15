Sokrat St ft. Şanışer - Tek Hayalim şarkı sözleri! Sokrat St & Şanışer - Tek Hayalim sözleri tam metni nedir? İşte, Tek Hayalim şarkı sözleri

Sokrat St ft. Şanışer - Tek Hayalim şarkı sözleri nedir, gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Rap dünyasının öne çıkan ikililerinden olan Sokrat St & Şanışer yeni parçaları Tek Hayalim'i yayınlandı. Peki, Tek Hayalim sözleri tam metni nedir? İşte, Tek Hayalim şarkı sözleri

SOKRAT ST FT. ŞANIŞER TEK HAYALİM ŞARKI SÖZLERİ

soko da çok karamsar (evet)

bence alkoliğinn teki (evet)

biraz hasta gibi de biri (evet)

en azından içimde kötü niyet yok (ama sen)

hi pollyanna

hazır ol hayatın dayağına

sen otur zam gelir ayağına

saraya güneş sana yağmur

artık götüne bir don bile pahalı

cümle içi bir *** suç ama

yalıkavak'ta marinada (neyse)

*** et onu bunu bari

sen sıfıra onlar her şeye sahip

amcaya telefonu göster cahil

bunlar saf değil sade acayip

uçuyoruz diye diye git gide batıyoruz

bakanlar bizde arıyo' hatayı

hiç elimde değildi ben de buraya doğdum

ok arada yaraya arada paraya doğru

ama sonum ya anamın evi ya karakoldu

tekrar doğdum! dünümü yakarak oldu

artık hayalim yok

en azından elimdekini koruma çabam var

açlıktan ağzı kokan insanlar

bizi nasıl bulabilir karamsar

güvendik adilere

çakıldık ani yere

çünkü biz özgürlüğümüzü teslim ettik o canilere

bana sakın hain deme

sorunum aidiyet

tek hayalim hayal kurabileceğim kadar saf, adil bir yer

Şer çok duygusal (evet)

bi' *** beğenmiyor (evet)

her *** muhalefet (evet)

ağzın çok kelime yapıyor velet

dönüyorum içimdeki yara dolu yere

isyan ruhuma kanat olur keke

yürüyorum haklıdan taraf olup gene

seriyorum imparatoru yere

pes etmek yok

yasak onu demek

yasak onu demek

umudunu kaybedersen geçmişini hatırla

direnmek anadolu demek

aç kaldı emek, boş döndü eve

iliklerinde esef, kayboldu neşe,

talebe gün ağarmadan okula gitti

birinin garezi var çünkü güneşe

değemez kalbim yere

bitmem, bitemem yarim deme

dünyayı dar etmeye and içtim

bana hain diyen hainlere

üstüme gelse de zalim felek

(yürürüm), geceler şahit şere

denesinler, küstüremeyecekler

asla şiirleri şairlere

korkmak caiz bebek

ama

susmak taviz demek,

enflasyona faiz sebep

(hahaha)