Sokrat St ft. Şanışer - Tek Hayalim şarkı sözleri! Sokrat St & Şanışer - Tek Hayalim sözleri tam metni nedir? İşte, Tek Hayalim şarkı sözleri
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Sokrat ile Şanışer iş birliğinden yeni bir parça daha yayımlandı. 15 Nisan'da çıkan Tek Hayalim şarkısı, iTunes, Spotify, Youtube, Deezer gibi platformlarda kısa sürede binlerce dinlemeye ulaştı. Peki, Sokrat St ft. Şanışer - Tek Hayalim şarkı sözleri! Sokrat St & Şanışer - Tek Hayalim sözleri tam metni nedir? İşte, Tek Hayalim şarkı sözleri
Sokrat St ft. Şanışer - Tek Hayalim şarkı sözleri nedir, gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Rap dünyasının öne çıkan ikililerinden olan Sokrat St & Şanışer yeni parçaları Tek Hayalim'i yayınlandı. Peki, Tek Hayalim sözleri tam metni nedir? İşte, Tek Hayalim şarkı sözleri
SOKRAT ST FT. ŞANIŞER TEK HAYALİM ŞARKI SÖZLERİ
soko da çok karamsar (evet)
bence alkoliğinn teki (evet)
biraz hasta gibi de biri (evet)
en azından içimde kötü niyet yok (ama sen)
hi pollyanna
hazır ol hayatın dayağına
sen otur zam gelir ayağına
saraya güneş sana yağmur
artık götüne bir don bile pahalı
cümle içi bir *** suç ama
yalıkavak'ta marinada (neyse)
*** et onu bunu bari
sen sıfıra onlar her şeye sahip
amcaya telefonu göster cahil
bunlar saf değil sade acayip
uçuyoruz diye diye git gide batıyoruz
bakanlar bizde arıyo' hatayı
hiç elimde değildi ben de buraya doğdum
ok arada yaraya arada paraya doğru
ama sonum ya anamın evi ya karakoldu
tekrar doğdum! dünümü yakarak oldu
artık hayalim yok
en azından elimdekini koruma çabam var
açlıktan ağzı kokan insanlar
bizi nasıl bulabilir karamsar
güvendik adilere
çakıldık ani yere
çünkü biz özgürlüğümüzü teslim ettik o canilere
bana sakın hain deme
sorunum aidiyet
tek hayalim hayal kurabileceğim kadar saf, adil bir yer
Şer çok duygusal (evet)
bi' *** beğenmiyor (evet)
her *** muhalefet (evet)
ağzın çok kelime yapıyor velet
dönüyorum içimdeki yara dolu yere
isyan ruhuma kanat olur keke
yürüyorum haklıdan taraf olup gene
seriyorum imparatoru yere
pes etmek yok
yasak onu demek
yasak onu demek
umudunu kaybedersen geçmişini hatırla
direnmek anadolu demek
aç kaldı emek, boş döndü eve
iliklerinde esef, kayboldu neşe,
talebe gün ağarmadan okula gitti
birinin garezi var çünkü güneşe
değemez kalbim yere
bitmem, bitemem yarim deme
dünyayı dar etmeye and içtim
bana hain diyen hainlere
üstüme gelse de zalim felek
(yürürüm), geceler şahit şere
denesinler, küstüremeyecekler
asla şiirleri şairlere
korkmak caiz bebek
ama
susmak taviz demek,
enflasyona faiz sebep
(hahaha)