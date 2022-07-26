Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Söke yangını söndü mü? Söke yangını son durum ne?

SÖKE YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Argavlı Mahallesi'nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 77 arazöz, 17 su tankeri, 14 yangın söndürme helikopteri, 1 yönetim helikopteri, 11 uçak, 1 greyder, 6 dozer, 1 lastikli kepçe, 1 treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev yapıyor.

BÖLGEYE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

Havanın kararması ile bölgeye 5 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Helikopterlerin gece boyunca yangına müdahale etmesi bekleniyor.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 18.07'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilimizin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde orman yangını olduğuna dair ihbar yapılmıştır. Alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır.

Muğla Yangın Harekat Merkezinden alınan bilgilere göre, yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nden 36 arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 helikopter ve 6 uçak, Aydın Karayolları 28. Şube Şefliği'nden 1 adet greyder ve 1 adet lastikli kepçe, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan 1 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan itfaiye ekipleri, 21.Bölge Müdürlüğü'nden 1 adet treyler, Efeler Belediyesi'nden 1 Adet arazöz, Köşk Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Didim Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Söke Belediyesi'nden 2 Adet arazöz, Nazilli Belediyesi'nden 1 adet su tankeri sevk edilerek yangına müdahale edilmektedir.