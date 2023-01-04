Söke Un hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke Un hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Söke hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Sökehalka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke Unhangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Söke alabileceğiniz bankalar!
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 202309:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.
Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.
Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.
Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000l ot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023