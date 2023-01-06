Söke un halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı? Söke halka arz fiyatı ne kadar? Söke Değirmencilik halka arz kodu ne? Söke halka arz kodu ne?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke eşit dağıtım mı, oransal mı? Söke halka arz fiyatı ne kadar? Söke Değirmencilik halka arz kodu ne? Söke halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler.
Söke hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Söke halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke eşit dağıtım mı, oransal mı? Söke halka arz fiyatı ne kadar? Söke Değirmencilik halka arz kodu ne? Söke halka arz kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Söke alabileceğiniz bankalar!
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 202309:00-17:00 olarak belirlendi.
Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.
Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.
Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023