Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...