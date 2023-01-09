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Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

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Söke Un halka arz kaç lot verdi? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Söke halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını merak ediyor. İşte Söke halka arz tarihi!

Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 2023 09:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.

KAP'ta yapılan açıklama şöyle;

"Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka

arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal

değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen

9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi

Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda

yer almaktadır."

Söke Un halka arz kaç lot verdi? Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke Un borsa kodu ne? Söke Un halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.

Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.

Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000 lot veriyor.

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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