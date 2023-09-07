Söke Ticaret Borsası, yerli ve milli otomobili TOGG'u teslim aldı

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için müracaatta bulunan, Mayıs ayında ise otomobil için şans topunu çeken Söke Ticaret Borsası, yeri ve milli otomobili TOGG'una kavuştu. Söke Ticaret Borsası TOGG'u teslim aldıklarını ve Söke'ye getirdiklerini duyurdu.

Borsa Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Meclis Üyesi Mustafa Toyran ve Genel Sekreter Hülya Erman Aydoğan Borsa önünde 09 TOG 011 plakalı TOGG otomobil ile poz verdi. Söke Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un da hissedarı olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otomobil, Borsamıza hizmet aracı olarak teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN