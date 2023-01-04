Söke halka arz ne zaman? Söke un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke halka arz ne zaman? Söke un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Söke hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Söke halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? Söke un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Söke alabileceğiniz bankalar!
Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 2023 09:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.
Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.
Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000l ot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023