Söke halka arz ne zaman? Söke un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke halka arz ne zaman? Söke un halka arz sonuçları açıklandı mı? Söke halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...