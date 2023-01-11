Söke Un halka arz ne zaman işlem görecek? Söke Un hangi bankalarda var? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz kaç lot verir?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke halka arz ne zaman işlem görecek? Söke Un hangi bankalarda var? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...