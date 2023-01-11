Söke Un halka arz ne zaman işlem görecek? Söke Un hangi bankalarda var? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke halka arz ne zaman işlem görecek? Söke Un hangi bankalarda var? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Söke halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Söke halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke halka arz ne zaman işlem görecek? Söke Un hangi bankalarda var? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Söke halka arz tarihi!
Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 2023 09:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, 12 Ocak 2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.
Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.
Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000l ot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.