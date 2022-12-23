Söke eşit dağıtım mı, oransal mı? Söke halka arz fiyatı ne kadar? Söke Değirmencilik halka arz kodu ne? Söke halka arz kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke eşit dağıtım mı, oransal mı? Söke halka arz fiyatı ne kadar? Söke Değirmencilik halka arz kodu ne? Söke halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...