Söke Değirmencilik hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı?
Gündem Haberleri
Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Söke hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Sökehalka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Söke hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Söke alabileceğiniz bankalar!
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Söke Değirmencilik halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.
Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKEolarak açıklandı.
Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.