Söke Değirmencilik hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Söke halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Söke hangi bankalarda var? Söke kaç lot veriyor? Söke halka arz ne zaman? Söke halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...