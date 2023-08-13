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Söke'de Tur Araçlarına Denetim Yapıldı

Turizm Haberleri

Söke'de sabah saatlerinde çeşitli güzergahlara tur düzenleyen araçlara denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 7 araca eksiklerinden dolayı işlem yapıldı. Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATRO, TUREB Turist Rehberleri Odaları Birliği ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu işbirliği ile yapılan denetimlerde, 2 adet rehbersiz tur faaliyeti, 1 adet belgesiz acentacılık faaliyeti ve 4 adet acenta belge eksikliği tespit edildi. Eksiği ve belgesiz acenta faaliyeti gösteren 7 araç ve ilgilisi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Söke'de sabah saatlerinde çeşitli güzergahlara tur düzenleyen araçlara denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 7 araca eksiklerinden dolayı işlem yapıldı.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATRO, TUREB Turist Rehberleri Odaları Birliği ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu işbirliği ile yapılan denetimlerde, 2 adet rehbersiz tur faaliyeti, 1 adet belgesiz acentacılık faaliyeti ve 4 adet acenta belge eksikliği tespit edildi. Eksiği ve belgesiz acenta faaliyeti gösteren 7 araç ve ilgilisi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Tragger turist Aydın Turizm Haberler

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