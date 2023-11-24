Söke'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri Devam Ediyor

Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Kadın girişimciler ziyaret edilerek deneyimleri dinleniyor ve toplumun kadına yönelik şiddetle mücadelesine katkı sağlanmaya çalışılıyor.

Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" temasıyla ziyaretlere devam ediyor.

Etkinliklerde, kadının güçlenmesinin şiddetle mücadelede kilit bir unsur olduğu vurgulanarak, toplumda kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, kadın girişimcileri ziyaret ederek onların deneyimlerini dinliyor ve toplumun kadına yönelik şiddetle mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Söke'nin önde gelen kadın girişimcilerinden seracı Nilgün Ünsel, etkinlikler kapsamında ziyaret edilen isimler arasında yer aldı. Ziyaretler kapsamında Ağaçlı Mahallesi'nde bulunan gözleme ve ekmek yapan kadın işletmeciler de ziyaret edildi. Ziyaretlerde aynı zamanda dağıtılan "Kadına El Kalkamaz" ve "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" mottolu broşürlerle bilgilendirme çalışması da yapılıyor. - AYDIN