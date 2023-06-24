Söke'de kadın otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Otomobil Haberleri
Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.
A.T'in kullandığı 09 AIS 668 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'nin karşısına geçmeye çalışan Mehtap K'ye çarptı.
Ağır yaralanan kadın, önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, gözaltına alındı.
Kaza anını yol üzerindeki bir güvenlik kamerası kayda aldı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Otomobil