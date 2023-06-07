Söke Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Söke Belediyesi hangi parti?

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SÖKE BELEDİYE BAŞKANI LEVENT TUNCEL KİMDİR?



1960 yılında Aydın'da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı'nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti. 1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi. 1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel;Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor. "BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! SÖKE'Yİ SEVİYORUM" parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.