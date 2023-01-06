Bugün Kanal D'de TV'de ilk kez Sokak Yarışcısı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Sokak Yarışcısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Sokak Yarışcısı nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Sokak Yarışcısı ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sokak Yarışcısı konusu ne? Sokak Yarışcısı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de Sokak Yarışcısı oldu. Yönetmen koltuğunda Teo Konuralp'ın oturduğu Sokak Yarışçısı (Street Racer) filminin başrolünde Dorothy Drury, Jennifer Dorogi, Robert Pike Daniel gibi isimler yer alıyor. Peki, Sokak Yarışcısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Sokak Yarışcısı hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Sokak Yarışcısı ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

SOKAK YARIŞÇISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Street Racer (Sokak Yarışçısı) filmi 2008 yapımı bir filmdir.

Street Racer, The Asylum'un 2008 yapımı aksiyon filmidir. Speed ??Racer filminin sahte bir kopyası olması gerekiyordu, ancak genel konusu Hızlı ve Öfkeli ve özellikle 2006'da vizyona giren Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı ile daha yakın bir benzerlik taşıyor.

SOKAK YARIŞÇISI KONUSU NEDİR?

Johnny Wayne (Clint Browning) sokaklardaki yasadışı araba yarışı sırasında meydana gelen kazada, bir gencin sakatlanmasına neden olmaktan dolayı hapse girmiştir. Hapisten çıktıktan sonra yarışlardan uzak durmaya yemin eder. Artık huzurlu ve namuslu bir yaşam sürecektir. Ancak eski arkadaşları peşini bırakmaz. Wayne, kendini yeniden hız ile çevrelenmiş yarış dünyasının içinde bulacaktır.

SOKAK YARIŞÇISI OYUNCULARI KİMLER?

Clint Browning

Dorothy Drury

Jason Ellefson

Robert Pike Daniel

Michael Crider

Dustin Fitzsimons