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Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi ne oldu? Sokak köpekleri toplatılacak mı?

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Son dönemlerde gündemde olan sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi merak ediliyor. Teklifin amacı, sokak köpeklerinin toplatılması mı yoksa farklı bir düzenleme mi getiriliyor? Detaylar haberimizde.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Peki, Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi ne oldu? Sokak köpekleri toplatılacak mı?

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK MI?

Başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alıyor. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yapılan son toplantıda 17 maddeden oluşan teklif kabul edildi. Bu teklife göre, başıboş sokak köpekleri toplanarak barınaklara yerleştirilecek.

UYGULAMAYI GERÇEKLEŞTİRMEYEN YETKİLİLERE 2 YILA KADAR HAPİS

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.

Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi ne oldu? Sokak köpekleri toplatılacak mı?

"ÖTANAZİ" KELİMESİ ÇIKARILDI

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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