Uzun bir süredir gündemde yerini korumakta olan konulardan birisi olan başıboş sokak köpekleri hakkında çıkan yeni kararın ardından Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sokak köpekleri toplanıyor mu?

Bir süredir gündemde yer alan sokak köpekleri konusunda yaşanılan yeni gelişmelerin ardından Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sorusu, arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Sokak köpekleri toplanıyor mu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak eden kullanıcılar için bu haberimizde Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sokak köpekleri toplatılacak mı? Sokak köpekleri toplanıyor mu?

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK MI?

17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki bakanlığa talimat verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek." Açıklamalarında bulundu.