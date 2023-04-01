Sokak köpekleri şehre inen domuzları insanların arasında böyle kovaladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de şehre inen yaban domuzlarını sokak köpekleri kovaladı. Vatandaşların arasında koşan domuz ve köpekler görenleri şaşkına çevirirken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de sabah erken saatlerde aç kalan domuzlar şehre indi. Sokak köpekleri ile domuzlar arasında yaşanan kovalamaca işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar tarafından görüldü. Vatandaşların arasında koşan domuz ve köpekler ilginç bir görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.