Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğu böyle kovaladı
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Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğu böyle kovaladıNEVŞEHİR Nevşehir'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
NEVŞEHİR (İHA) - Sokak köpeği 8 yaşındaki çocuğu böyle kovaladı
NEVŞEHİR Nevşehir'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı Beldesi'nde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.
Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.