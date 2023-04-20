ŞOK Marketlerden deprem bölgesinde bayramlaşma ŞOK Marketler deprem felaketi sonrası bölgedeki pek çok mağazasını vatandaşlara açarak ürünlerini ücretsiz dağıtırken Ramazan Bayramı öncesi de deprem bölgesindeki ŞOK Marketler çalışanları, çadır ve konteyner kentlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

ŞOK Marketlerden deprem bölgesinde bayramlaşma

İSTANBUL - ŞOK Marketler deprem felaketi sonrası bölgedeki pek çok mağazasını vatandaşlara açarak ürünlerini ücretsiz dağıtırken Ramazan Bayramı öncesi de deprem bölgesindeki ŞOK Marketler çalışanları, çadır ve konteyner kentlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

ŞOK Marketler yaşanan deprem felaketinin hemen sonrasında deprem bölgesindeki pek çok mağazasını vatandaşlara açarak içindeki ürünleri ücretsiz olarak halka dağıtırken daha sonra da hem bölgedeki mağazaları hem de ihtiyaç olan yerlerde açtığı konteyner marketlerle bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmuştu. Bayramda da kayıpların yasıyla büyük burukluk yaşayan bölge halkının ve çocukların yanında olan ŞOK Marketler; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 23 noktadaki çadır ve konteyner kentlerde vatandaşlarla bayramlaştı. Bölgedeki ŞOK Marketler çalışanları afetzede vatandaşlarla bayramlaşırken, çocuklara şeker dağıttı. Çocukların yüzleri şekerlerle gülerken, yetişkinler de hatırlanmaktan ve yaşanan kayıplarla zor geçen bayramda bilhassa çocukları sevindirme geleneğinin sürdürülmesinden dolayı mutluluk yaşadı.