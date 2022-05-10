Şok Marketler, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 60 Büyüdü

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 60 büyüdü. Şirketin cirosu, 10,2 milyar TL oldu.

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 40 bine varan istihdamı sağlayan şirketin cirosu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 10,2 milyar TL oldu.

Yılın ilk 3 ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 9 binin üzerine çıkaran ŞOK Marketler'in online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK yatırımları da devam etti.

Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladıklarını belirten ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel büyüme rakamlarını değerlendirdi. Demirel şunları aktardı:

"KALİTELİ ÜRÜNLERİ MÜMKÜN OLAN EN UYGUN FİYATLARLA MÜŞTERİLERİNE SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ: 2022 yılının ilk çeyreğinde de mağaza, depo ve Cepte ŞOK yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen kaliteli ürünleri müşterilerimize en uygun fiyatlarla ulaştırırken; enflasyonla mücadeleye de önemli katkıda bulunuyoruz.

CEPTE ŞOK'A YAKLAŞIK 60 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK: Hem hanelere hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Artan talebi karşılayabilmek ve teslimatları zamanında gerçekleştirebilmek için son 2 yılda Cepte ŞOK'a yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımımızla 1.300 kişiye de ilave istihdam sağladık. Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda e-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimiz hız kesmeden devam edecek."