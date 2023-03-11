Şok Marketler, 2022 Yılında Cirosunu Yüzde 108,7 Oranında Artırdığını Açıkladı

ŞOK Marketler, 2022 yılında cirosunu yüzde 108,7 artışla 59,3 milyar TL’ye yükselttiğini ve çalışan sayısının ise 45 bini aştığını açıkladı.

ŞOK Marketler, 2022 yılında cirosunu yüzde 108,7 artışla 59,3 milyar TL'ye yükselttiğini ve çalışan sayısının ise 45 bini aştığını açıkladı.

ŞOK Marketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ciro artışı, çalışan sayısı ve deprem döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buna göre, Şok Marketler, 2022 yılında cirosunu yüzde 108,7 artışla 59,3 milyar TL'ye yükseltti, çalışan sayısı ise 45 bini aştı.

İŞE ALIMLARDA DEPREMZEDELERE ÖNCELİK

Kısa bir süre önce ülke genelindeki işe alımlarında önceliği işin gereksinimlerini karşılayan depremzedelere vereceğini açıklayan şirket, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması ve gündelik hayata dönüşün hızlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

BÖLGEDE KONTEYNER VE PREFABRİK MAĞAZALARLA DA HİZMET VERİLİYOR

Depremlerden kısa süre sonra afet bölgesindeki pek çok mağazasında bulunan ürünleri, ilgili yardım kuruluşları iş birliğiyle vatandaşlara ücretsiz dağıttığı bilgisini paylaşan şirket, bölgeye yakın depolarından da temel ihtiyaç ürünlerini depremzedelere ulaştırdığını belirtti. Şirket, bölgede konteyner ve prefabrik mağazalarla da hizmet vermeye başladı.

Açıklamada ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel'in değerlendirmelerine de yer verildi. Demirel şirket faaliyetleri hakkında şunları aktardı:

"HEM DEPREMDEN ETKİLENEN ÇALIŞANLARIMIZA HEM DE BÖLGE HALKINA DESTEK OLMAYI GÖREV BİLDİK: Hepimizi derin üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında yaralarımızı birlikte sarmak üzere milletimizle dayanışmayı, işimize ve ülkemize değer katmayı sürdürüyoruz. İlk günden itibaren hem depremden etkilenen çalışanlarımıza hem de bölge halkına destek olmayı görev bildik.

BÖLGEDE HAYATIN NORMALE DÖNMESİNE DESTEK OLMAK İÇİN TÜM OLANAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK: Bölgedeki çalışanlarımızı ve ailelerini hızla güvenli yerleşim alanlarına taşıdık. Binlerce koli ürünü depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bölgede hayatın normale dönmesine destek olmak için tüm olanaklarımızı seferber ettik.

HATAY ARSUZ'DA YAKLAŞIK 200 TON LİMONU ÜRETİCİLERLE BERABER TOPLAYARAK SATIN ALDIK: Özellikle sebze ve meyve alanındaki satın almalarımızda önceliği bölgedeki üreticilere veriyoruz. Hatay Arsuz'da bahçelerde olgunlaşan yaklaşık 200 ton limonu üreticilerle beraber toplayarak satın aldık. Böylece ağaçta bekleyen ürünlerin dallarda çürümesini engellerken, çiftçimize de gelir imkanı sağladık.

İŞE ALIMLARDA ÖNCELİĞİ İLGİLİ İŞİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYAN DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA VERECEĞİZ: Öte yandan istihdama olumlu katkı sağlayabilmek için bu yıl ülkemiz çapında yapacağımız işe alımlarda önceliği ilgili işin gereksinimlerini karşılayan depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Milletimizle güç birliği yaparak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz."