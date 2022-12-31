Alışveriş yapmak isteyen birçok kişi Şok marketinin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı akşamı Şok marketin saat kaça açık olduğu araştırılıyor. Peki, Şok market yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık Şok saat kaçta kapanacak? Şok çalışma saatleri ne? İşte detaylar...

Şok market yılbaşında saat kaça kadar açık? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Şok marketin saat kaça açık olduğunu araştırıyor. Şok marketin saat kaçta kapanacağı merak konusu oldu. Zincir marketlerin yılbaşı için düzenlenen çalışma saatleri aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şok market yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık Şok saat kaçta kapanacak? Şok çalışma saatleri ne? Detaylar haberimizde...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.