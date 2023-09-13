ŞOK market çalışma saatleri! BİM, A101, Migros, File, CarrefourSa kaçta açılıyor?

Türkiye'deki marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi veren bir yazı. ŞOK marketlerin hafta içi ve hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalıştığı belirtiliyor. Mahalle marketlerinin genellikle sabah 07:00 ile 08:00 arasında açıldığı ve akşam 20:00 ile 21:00 civarında kapandığı belirtiliyor. Pazar yerleri ve özel mağazaların açılış saatleri değişkenlik gösterebilir. ŞOK market kaçta açılıyor? BİM ne zaman kapanıyor? A101 çalışma saatleri...

Türkiye'de birçok büyük market zinciri bulunmaktadır ve bu zincirlerin genellikle benzer açılış saatleri vardır. Genellikle sabah saat 09:00 ile 10:00 arasında açılırlar ve akşam saat 21:00 ile 22:00 arasında kapanırlar. Ancak, bazı büyük marketler gece geç saatlere kadar açık olabilirler, özellikle büyük alışveriş merkezlerinde bulunan marketler.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor. ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

NOT: ŞOK market, saat 08:00 itibariyle pek çok yerde açılmaktadır.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de mahallelerde sıkça rastlanan küçük marketler de bulunmaktadır. Bu tür marketler genellikle daha erken saatlerde açılır ve akşam saatlerinde kapanır. Sabah saat 07:00 ile 08:00 civarında açılan mahalle marketleri, akşam saat 20:00 ile 21:00 civarında kapanabilirler.

PAZARLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Pazar yerlerinde bulunan tezgahlar genellikle sabah saatlerinde açılır ve öğleden sonra saatlerinde kapanır. Pazar alışverişi yapmayı planlıyorsanız, sabah saatlerinde pazar yerlerini ziyaret etmek daha iyi bir seçenek olacaktır.

Türkiye'de bulunan özel mağazaların açılış saatleri daha esnek olabilir. Bazı özel mağazalar sabah saatlerinde açılırken, bazıları öğleden sonra saatlerine kadar kapalı kalabilir. Bu nedenle, özel mağazaları ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, önceden açılış saatlerini kontrol etmek önemlidir.

Türkiye'de market alışverişi yaparken, marketlerin açılış saatlerini bilmek alışveriş planınızı kolaylaştırabilir ve gereksiz vakit kaybını önleyebilir. Büyük market zincirlerinin genellikle sabah saatlerinde açıldığını ve akşam saatlerine kadar hizmet verdiğini unutmayın. Ancak, özel mağazaların açılış saatlerinin farklılık gösterebileceğini ve mahalle marketlerinin erken saatlerde açılıp erken saatlerde kapandığını hatırlamak önemlidir. Alışveriş planınızı yaparken, açılış saatlerini göz önünde bulundurarak daha verimli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.