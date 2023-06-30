ŞOK Market bayramda saat kaçta açılıyor? ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ! ŞOK bayramın üçüncü günü kaçta açılacak?

Kurban Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından Şok market saat kaçta açılacak sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, ŞOK bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. Şok Market'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şok bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, Şok bayram çalışma saatleri!

ŞOK MARKET BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market, Ramazan bayramın 2. ve 3. günü saat 11.00'den sonra açılış yapacaktır.

ŞOK Market'in resmi tatiller dışında açılış saatleri şu şekildedir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

ŞOK Market çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.