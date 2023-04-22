Şok market bayramda açık mı, saat kaçta açılıyor? ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ! Şok bayramda kaçta açılacak?

Ramazan Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından Şok market açık mı sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, Şok bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. Şok market'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şok bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, Şok bayram çalışma saatleri!

ŞOK MARKET BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ!

Şok market, Ramazan bayramın 2. ve 3. günü saat 11.00'den sonra açılış yapacaktır.

Şok market'in resmi tatiller dışında açılış saatleri şu şekildedir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 kapanış saatidir.

Şok çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.