ŞOK kaçta kapanıyor? ŞOK marketleri saat kaçta kapanıyor? ŞOK kapanma saati!

ŞOK kaçta kapanıyor? ŞOK saat kaçta kapanıyor sorularının yanıtı ŞOK marketten yiyecek-içecek vb diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geç saatlere kalan market alışverişi öncesi vatandaşlar Şok kaçta kapanıyor? ŞOK market kaçta kapanıyor? ŞOK ne zaman kapanıyor? merak ediyorlar. Peki, ŞOK kaça kadar açık? ŞOK saat kaçta kapanıyor? İşte, ŞOK kapanma saati haberimizde...

ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani; ŞOK marketleri saat 21:00'da kapanmaktadır. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK, haftanın her günü saat 09.0'da açılmakta ve 21.00'a kadar müşterilerine hizmet vermektedir.

ŞOK HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00 ile 21.00 arası hizmet vermektedir. Yani saat 21.00'a kadar ŞOK marketleri açıktır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketleri çalışma saatleri şu şekildedir: