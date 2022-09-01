Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında gelen ŞOK kaçta açılıyor? Sorusunu sizleri için yanıtladık. ŞOK market zinciri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği marketler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor? Şok çalışma saatleri ne zaman? 2022 Şok saat kaçta açılıyor?

Koronavirüs sebebiyle pandemi dönemi içerisinde marketlerin çalışma saatleri çok fazla değişikliğe uğradı. Bu nedenle vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Çalışma saatleri en çok merak edilen marketler arasında ŞOK market zinciri de yer alıyor. Peki, ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor? Şok çalışma saatleri ne zaman? 2022 Şok saat kaçta açılıyor?

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar genellikle sabahın erken saatlerinde yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle ŞOK marketin kaçta açıldığını merak ediyorlar. Şok marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış saati aşağıda yer almaktadır.

Hafta içi ve hafta sonu: 09:00

ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

Geç saatlerde alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşlar ŞOK marketlerin kaçta kapandığını merak ediyorlar. Şok marketlerin hafta içi ve hafta sonu kapanış saati aşağıda yer almaktadır.

Hafta içi ve hafta sonu: 21:00

Ayrıca açılış ve kapanış saatleri özel durumlarda ve pandemi sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir.