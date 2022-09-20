ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK açılış saati! ŞOK ne zaman açılır? ŞOK saat kaçta açılıyor 2022?

Market ihtiyaçlarını ŞOK marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar ŞOK marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan ŞOK hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK ne zaman açılır? İşte, ŞOK açılış saati!

ŞOK kaçta açılıyor? Market ihtiyaçlarını ŞOK marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar ŞOK marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan ŞOK hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK ne zaman açılır? İşte, ŞOK açılış saati haberimizde...

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. ŞOK saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'de kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde ŞOK saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

ŞOKÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOKÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

ŞOK marketlerinde öğle arası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeniyle Cuma saatinde kapalıdır.

ŞOK HAKKINDA

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında Migros tarafından kurulmuş olup Ağustos 2011 tarihinde Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.