Fazla kilolar ve düzensiz beslenmeler bazı sorunlara yol açabiliyor. Sosyal medyada gündeme gelen şok diyet nedir ve nasıl uygulandığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yağ yakıcı şok diyette ne yenir ve şok diyet en fazla kaç gün yapılır soruları araştırılıyor. Peki, şok diyet nedir, nasıl yapılır? Yağ yakıcı şok diyette ne yenir? Şok diyet en fazla kaç gün yapılır?

Sağlıklı beslenme rutinini her birey kendine göre oluşturmalıdır. Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen şok diyeti nasıl yapıldığı araştırılıyor. Şok diyet nedir, ve yağ yakıcı şok diyette ne yenir sorularına yanıt aranıyor. Birçok kişinin araştırdığı şok diyeti en fazla kaç gün uygulandığı merak ediliyor. Şok diyet nedir, nasıl yapılır? Yağ yakıcı şok diyette ne yenir? Şok diyet en fazla kaç gün yapılır? Detaylar haberimizdedir…

ŞOK DİYET NEDİR?

Şok diyetİ, hızlı kilo verdirmeyi amaçlayan bir diyettir. Bununla birlikte, tek bir şok diyet yoktur birbirinden farklı şok diyet listesi bulunuyor. Bunlardan bazıları yoğurt diyeti ve yumurta diyeti şeklinde uygulanır. Bu şekilde beslenmek istemeyenler için tabii ki farklı şok diyetler de mevcut.

Şok diyet, hemen hemen hepsi 500 ila 1000 kalori arasında değişen, çok düşük kalorili bir beslenme programıdır. Bu sayede gün içinde harcanan kalori, alınan kaloriden hep daha fazla oluyor ve kilo verme hızı artıyor. Ancak yeme düzenini değiştirmeye karar verdiyseniz mutlaka bir uzmandan yardım alarak yapmalısınız. Kilo verme sürecinde bir uzman yardımı ile devam etmelisiniz.

YAĞ YAKICI ŞOK DİYETTE NE YENİR?

Avokado

Avokado en güçlü yağ yakıcı besinlerden bir tanesidir.

Yüksek protein içeriği ile metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Bazı çalışmalar göbek bölgesi yağlanmasının önüne geçici etkileri olduğunu göstermiştir.

Yulaf Ezmesi

Tam tahıllı besinler grubundan olan yulaf özellikle göbek yağlanmasıyla savaşır.

Yulaf yedikten sonraki doyma hissi çok uzun süre devam ettiği için tekrar yemek ve dolayısıyla yağ alımı isteği de baskılanmış olur.

İşlenmemiş yulaf sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Ispanak

Ispanaktaki magnezyumun etkisiyle metabolizma hızı ve yağ yakım oranı artar.

Lifli yapısıyla yağ yakımı ve tüm sindirim sonrasında boşaltımın da kolay olmasına katkı sağlar.

Düşük kalorili olduğu için yedikten sonra sindirim sırasında harcanan daha yüksek kalori ile vücut döngüsünün hızlanmasını sağlar.

Kuru Fasulye

Fasulye bütirat isimli bir yağ asidinin oluşumunu sağlar. Bütiratlar vücutta yağ yakımını hızlandırır.

Kuru fasulyeyle yedikten sonra yavaş sindirim olur. Bu da uzun süreli doygunluk anlamına gelmektedir.

Domates

Yağ depolanmasına neden olan zararlı yapılarla savaşır.

Yağ yakımı için hücrelerin daha aktif olmasına destek verir

Çiğ ve mevsiminde tüketmek en lezzetli tüketim şekillerinden biridir.

Badem

Bademin özellikle göbek ve bacak yağlarının yakılmasında etkili olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.

Kalorili bir kuru yemiş olduğu için dengeli tüketilmesi önerilmektedir.

Diyet listesinden kullanılacaksa çiğ ve tuzsuz bademin tercih edilmesi daha uygundur.

Greyfurt

Greyfurdun yapısında yağ yakımına destek olan enzim içeriği bulunduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır.

Büyük bölümü su olan ve C vitamini açısından zengin greyfurt metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını da kolaylaştırmaktadır.

Kabak

Metabolizmayı hızlandıran kabak, içindeki A vitamininin de desteğiyle yağ yakımına katkı sağlar.

Hem doyurucu hem de kalorisi düşük bir sebze arıyorsanız kabağı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

ŞOK DİYET EN FAZLA KAÇ GÜN YAPILIR?

Şok diyeti, 7 günde 9 kilo verdiren diyet diye bilinir. Aynı zamanda 3 günde 5 kilo verdiren diyet gibi isimlerle anılan bu şok diyetlerin asla uzun süreli olarak yapılmaması gereklidir. Bununla birlikte, bir uzman gözetiminde uygulanması gerekir.

3 GÜNDE 5 KİLO VERDİREN ŞOK DİYET NASIL YAPILIR?

1. GÜN

Sabah: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay

Öğlen: 1 porsiyon az yağlı ya da yağsız sebze yemeği, 1 kase yoğurt

Akşam: 1 kase sebze çorbası (kremasız), 1 büyük kase bol yeşillikli salata (bol yağ içeren malzemelerle hazırlanan salata sosları kullanılmamalı)

2. GÜN

Sabah: 1 dilim tam buğday ekmeği, 2 dilim beyaz peynir, 1 bardak şekersiz çay

Öğlen: 100 gram kırmızı et, 1 büyük kase bol yeşillikli salata

Akşam: 1 porsiyon haşlanmış sebze

3. GÜN

Sabah: 1 su bardağı az yağlı süt, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay

Öğlen: 1 kase sebze çorbası, 1 büyük kase bol yeşillikli salata

Akşam: 200 gram ızgara balık, 1 büyük kase bol yeşillikli salata

Tüm bunlara ek olarak 3 gün sürecek diyet boyunca ara öğünlerde bol bol ayran ve bitki çayı içebilir, kendinizi zor durumda kalacak kadar aç hissettiğiniz anlarda işlem görmemiş ceviz içi, fındık, badem gibi kuru yemişlerden çok az miktarda yiyebilirsiniz. Yine diyet boyunca gün içinde bol bol su içmeyi de asla ihmal etmemelisiniz.