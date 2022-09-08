Şok Dalgası 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Şok Dalgası 2 filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

Bugün Kanal D'de Şok Dalgası 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Şok Dalgası 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Şok Dalgası 2 nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Şok Dalgası 2 yaklaşan Hong Kong aksiyon filmi yazan ve yöneten Herman Yau, yapımcı ve başrol oyuncusu Andy Lau. Şok Dalgası 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Şok Dalgası 2 filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

ŞOK DALGASI 2 KONUSU NEDİR?

Çetesi dağıtılan patlayıcı uzmanı bir terörist intikam peşindedir. Yüzlerce rehineyle Hong Kong tünelini havaya uçurmakla tehdit eder. Onu bir kez alt eden polis, onu tekrar durdurmalıdır.

ŞOK DALGASI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Andy Lau

Chıng Wan Lau

Nı Nı

ŞOK DALGASI 2 NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Şok Dalgası 2, 2020 Çin yapımı bir filmdir.