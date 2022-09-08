Şok Dalgası 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Şok Dalgası 2 filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?
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Bugün Kanal D'de Şok Dalgası 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Şok Dalgası 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Şok Dalgası 2 nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Şok Dalgası 2 yaklaşan Hong Kong aksiyon filmi yazan ve yöneten Herman Yau, yapımcı ve başrol oyuncusu Andy Lau. Şok Dalgası 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Şok Dalgası 2 filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?
Çetesi dağıtılan patlayıcı uzmanı bir terörist intikam peşindedir. Yüzlerce rehineyle Hong Kong tünelini havaya uçurmakla tehdit eder. Onu bir kez alt eden polis, onu tekrar durdurmalıdır.
Andy Lau
Chıng Wan Lau
Nı Nı
Şok Dalgası 2, 2020 Çin yapımı bir filmdir.