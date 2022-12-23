ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? ŞOK Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? ŞOK Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
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ŞOK zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, ŞOK çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde araştırmalar yapıyor. ŞOK çalışma saatlerine dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu oluyor. Peki, ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? ŞOK Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? ŞOK Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu, Cuma namazından son insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? ŞOK Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? ŞOK Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?
ŞOK CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?
ŞOK zincir marketlerinden alışveriş yapmak isteyen kişiler, ŞOK marketlerinin Cuma namazından sonra saat kaçta açıldığını araştırıyor. ŞOK marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan Şok'un akşam kapanış saati ise 21:00. Şok cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Şok market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.