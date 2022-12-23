ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? ŞOK Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? ŞOK Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?

ŞOK zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, ŞOK çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde araştırmalar yapıyor. ŞOK çalışma saatlerine dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu oluyor. Peki, ŞOK Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? ŞOK Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? ŞOK Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?