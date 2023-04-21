Ramazan Bayramında alışveriş planı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından ŞOK bayramda açık mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, ŞOK bayramda açık mı? ŞOK bayramda açık mı, kapalı mı? ŞOK bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

ŞOK zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, ŞOK bayramda açık mı? Merak ediyor. Ramazan Bayramında alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, ŞOK bayramda açık mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Normal günlerde 09.00 açılış saati olarak belirtilmekte olan ŞOK marketlerinin, bayramda kaçta açılacağı da merak konusu. Peki, ŞOK bayramda açık mı? ŞOK bayramda açık mı, kapalı mı? ŞOK bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl birçok zincir marketin bayramın ilk günü kapalı olması nedeniyle bu yılda ŞOK zincir marketlerinin kapalı olması öngörülmekte. Birçok şehirde hizmet vermekte olan ŞOK mağazaları, özel nedenler sebebiyle yer yer hizmet vermeye devam edebilmektedir.

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal şartlarda aşağıdaki saatler arasında hizmet vermekte olan ŞOK, Ramazan bayramı için henüz bir bilgi yayınlamadı. Buna göre bayramın 2. ve 3. günü aşağıdaki saatler arasında hizmet vermesi bekleniyor.

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.