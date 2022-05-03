ŞOK bayramda açık mı 2022? ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor?

ŞOK bayramda açık mı? Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte bazı iş yerleri resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Vatandaşlar ŞOK'tan market alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için ŞOK'a gitmeden önceŞOK bayramda açık mı 2022? ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? ŞOK marketler bayramda kaçta açılıyor?Bayramda ŞOK açık mı sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalıydı. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri yani bayramın 2. ve 3. günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında ŞOK marketleri açık olacak.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketleri 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü açık değildi. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde yani bayramın 2. ve 3. günleri normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalıydı. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri yani bayramın 2. ve 3. günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında A101 marketleri açık olacak.

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?

Migros market zincirinin bayram süresince yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor. Fakat bayramda Migros marketlerinin çalışma saatleri bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir.

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