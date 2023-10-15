İstanbul'da metrobüs seferlerinin durdurulduğu ve Söğütlüçeşme metrobüsünün neden olmadığına dair sorular gündemde. Sebepleri ve detayları haberimizde yer alacaktır. Peki, Metrobüs seferleri neden durduruldu? Söğütlüçeşme metrobüs neden yok? İşte detaylar...

Söğütlüçeşme metrobüs neden yok? Metrobüs seferleri neden durduruldu?

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan metrobüs seferleri 12.15 itibarıyla durdurulmuştur. Söğütlüçeşme seferleri neden durduruldu merak konusu oldu. Arama motorlarında metrobüs seferlerinin neden iptal edildiği sorgulatılıyor. Peki, Söğütlüçeşme metrobüs neden yok? Metrobüs seferleri neden durduruldu? Detaylar haberimizde...

SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS NEDEN YOK?

Megakent'te yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek. Söğütlüçeşme'den çıkış yapan metrobüs seferleri de saat 12.15 itibarıyla durdurulacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif olarak ise Üçler Sokak-Klodfarer Caddesi-Kadırga Limanı Caddesi ile Vatan, Millet, Küçük Langa Aralığı ve Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman caddeleri, Onuncu Yıl Bulvarı-Balat Yolu, Fevzipaşa Caddesi-Horhor Caddesi, Vatan Caddesi-Atatürk Bulvarı Caddesi Unkapanı yönü, Unkapanı Köprüsü Refik Saydan Caddesi yönü, Nakilbent Sokak ve bağlı sokaklar kullanılabilecek.