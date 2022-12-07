Kış aylarına girmemizle beraber soğuk havada cildimiz hasar görüyor. Vatandaşlar ise cildimizde meydana gelen hasarların sebebini merak ederken bir yandan da arama motorlarında Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırığı belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması nasıl anlaşılır? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

2022 yılının son ayı olan Aralık ayına giriş yapmamızla beraber havalar soğudu. Soğuk havalar ise cildimizde bazı sorunlar yaratabiliyorken vatandaşlar Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırığı belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması nasıl anlaşılır? aramasını yapıyor. İşte detaylar...

SOĞUK ISIRMASI NEDİR?

Soğuk ısırması ya da Soğuk yanığı, soğukta kalma sonucu deri ve diğer dokularda oluşan donma durumu. En çok eller, ayaklar ve yüzü etkiler. Soğuğa maruz kalma süresi arttıkça soğuk ısırmasının ciddiyeti de artar. Birden dörde kadar ciddiyeti belirten derecelerle sınıflandırılır. Birinci derecede deride yüzeysel zarar bulunur. Dördüncü derecedeyse kas, kemik ve tendonlar zarar görmüştür. Bu durumda tedavi edilemez bir zarar oluşur ve ampütasyon gerekebilir