"Söğüdün Yaprağı Narindir, Narin" Güzel Aşklar Diyarı'nın Yeni Tanıtımı Ağlattı

Güzel Aşklar Diyarı'dan Ağlatan Tanıtım

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı, çarpıcı bir ön izleme sahnesiyle daha yayınlanmadan konuşulmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahne, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıraç'ın yorumladığı "Söğüdün yaprağı narindir, narin" dizeleriyle başlayan 'Zeynebim' türküsü, izleyen herkesi duygulandırdı.

Hem Ağladı hem Ağlattı

Kapadokya'da İmkansız Aşk

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi. Dizinin çekildiği yerler ve mekanlar şimdiden merak konusu oldu.

Mahsun Kırmızıgül İmzalı, Dev Kadrolu