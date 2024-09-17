"Söğüdün Yaprağı Narindir, Narin" Güzel Aşklar Diyarı'nın Yeni Tanıtımı Ağlattı

"Söğüdün Yaprağı Narindir, Narin" Güzel Aşklar Diyarı'nın Yeni Tanıtımı Ağlattıilandır
O Sahnede Hem Ağladı, Hem Ağlattı .
Güzel Aşklar Diyarı'dan Ağlatan Tanıtım
Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı, çarpıcı bir ön izleme sahnesiyle daha yayınlanmadan konuşulmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahne, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıraç'ın yorumladığı "Söğüdün yaprağı narindir, narin" dizeleriyle başlayan 'Zeynebim' türküsü, izleyen herkesi duygulandırdı.
Hem Ağladı hem AğlattıYeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı, ekrana gelmek için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici çekimleri ve başarılı rejisiyle dikkat çeken diziden ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya'nın canlandırdığı 'Deniz' karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile'nin (Melis Birkan) o gelinliği ağlayarak çözdüğü sahne, Kıraç'ın seslendirdiği "Zeynebim" türküsünde geçen 'Söğüdün yaprağı narindir, narin…' mısrası eşliğinde ekrana geldi. Video, Kanal D'nin sosyal medya hesaplarından ise, "Hayat narin bir çiçek… Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor." notuyla paylaşıldı.
Kapadokya'da İmkansız Aşk
Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi. Dizinin çekildiği yerler ve mekanlar şimdiden merak konusu oldu.